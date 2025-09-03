Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Samochód uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu

Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Źródło: KP PSP w Zgierzu
Są prokuratorskie zarzuty dla 21-latka, który doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Wola Branicka pod Zgierzem (Łódzkie). Na miejscu zginęła 20-letnia pasażerka. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 2 w nocy na drodze wojewódzkiej numer 708 w miejscowości Wola Branicka pod Zgierzem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców

Olsztyn

- Kierujący pojazdem marki Peugeot 21-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w betonowy płot z kamienia. W pojeździe podróżowała też 20-letnia pasażerka, która poniosła śmierć na miejscu - przekazywał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

I dodawał: - 21-latek został zatrzymany przez policjantów. Badanie moczu wykazało zawartość thc, czyli marihuany.

Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Źródło: KP PSP w Zgierzu

Zarzut dla kierowcy

21-latek trafił z lekkimi obrażeniami do szpitala i to tam został w czwartek przesłuchany.

- Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Złożono wniosek do sądu o tymczasowy areszt na trzy miesiące - przekazał w rozmowie z tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, Janusz Tomczak.

21-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tok, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zgierzu

Udostępnij:
TAGI:
ZgierzGmina ZgierzŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiPolicjaStraż pożarnakaretka pogotowiaProkuraturaruch drogowy
Czytaj także:
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Polska
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Monika Olejnik 1
"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"
Kultura i styl
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury
Poznań
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Polska
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Zniszczył wiatę
Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze
Lublin
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES
Jak działa terapia CAR-T. Grafika ilustracyjna
Rośnie grupa osób z nowotworami krwi. Czy Krajowa Sieć Hematologiczna odpowie na ich potrzeby?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica