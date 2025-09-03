Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka Źródło: KP PSP w Zgierzu

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 2 w nocy na drodze wojewódzkiej numer 708 w miejscowości Wola Branicka pod Zgierzem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem samochodu osobowego.

- Kierujący pojazdem marki Peugeot 21-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w betonowy płot z kamienia. W pojeździe podróżowała też 20-letnia pasażerka, która poniosła śmierć na miejscu - przekazywał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

I dodawał: - 21-latek został zatrzymany przez policjantów. Badanie moczu wykazało zawartość thc, czyli marihuany.

Zarzut dla kierowcy

21-latek trafił z lekkimi obrażeniami do szpitala i to tam został w czwartek przesłuchany.

- Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Złożono wniosek do sądu o tymczasowy areszt na trzy miesiące - przekazał w rozmowie z tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, Janusz Tomczak.

21-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia.

