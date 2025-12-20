Stracił panowanie nad autem i dachował. Nie żyje 21-latek

W sobotę, krótko przed godziną 6 rano, w miejscowości Turobowice w województwie łódzkim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował na prostym odcinku drogi powiatowej.
Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, w pojeździe znajdowała się jedna zakleszczona osoba.
Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i ewakuowali go z auta. Po wydobyciu lekarz stwierdził zgon. Ofiara wypadku to mężczyzna w wieku około 21 lat.
Dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej poinformowała, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na obecnym etapie dochodzenia nie są znane przyczyny zdarzenia.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Rawa Mazowiecka