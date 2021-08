Szkoła Filmowa w Łodzi walczy z mobbingiem. Zgłoszenia na 20 kolejnych wykładowców

Działająca w Szkole Filmowej w Łodzi komisja do spraw walki z mobbingiem bada anonimowe zgłoszenia studentów dotyczące 20 nauczycieli akademickich, którzy mieli dopuszczać się przemocy fizycznej i psychicznej. - Konsekwentnie badamy wszystkie niepokojące sygnały. Na tym etapie mogę powiedzieć, że wobec dwóch z nich uczelnia zarekomendowała zakończenie współpracy - mówi Krzysztof Brzezowski z biura prasowego uczelni.

To kolejna grupa nauczycieli akademickich, którzy mieli w czasie zajęć dopuszczać się przemocy fizycznej lub psychicznej. Jako pierwsi o najnowszych działaniach komisji antymobbingowej na znanej uczelni poinformowali dziennikarze "Gazety Wyborczej".

- Jest na to jeszcze za wcześnie. Drobiazgowo badamy wszystkie zgłoszenia. Mogę jednak przekazać, że wobec dwóch wykładowców komisja zarekomendowała zakończenie współpracy ze Szkołą Filmową - podkreślił Brzezowski.

Trzęsienie ziemi na uczelni

"Kolejny krok to jest wysłuchanie tych osób, które są wymienione z imienia i nazwiska i to się dzieje"

Miesiąc później uczelnia poinformowała o wynikach pracy komisji: zdecydowano się skierować do rzecznika dyscyplinarnego sprawę byłego rektora Szkoły Filmowej . Jak wynikało z listu Paligi, podczas pracy nad spektaklem dyplomowym reżyser i pedagog miał niemalże codziennie wpadać w furię; miał poniżać także innych studentów i pracowników technicznych.

Paliga opisała też postępowanie jednego z wykładowców, który miał być tak niezadowolony z pracy jednego ze studentów, że podczas zajęć rzucił w całą grupę krzesłem, które wybiło dziurę w suficie, a później wielokrotnie deprecjonował pracę tego studenta, wmawiając mu, że do niczego się nie nadaje i nigdy nie zostanie aktorem. Komisja stwierdziła, że pedagog stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami i że postawione mu zarzuty mogą stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę. Jednocześnie uwzględniono też głosy studentów składane w obronie wykładowcy, a także wyrażoną przez pedagoga chęć zmiany sposobu pracy. Ostatecznie jego sprawa również trafiła do rzecznika dyscyplinarnego.