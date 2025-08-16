Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy

Do wypadku doszło w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie) Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Szczuki służby otrzymały o godzinie 11.15.

- Ze wstępnych informacji wynika, że zderzyły się dwa samochody osobowe: toyota i peugeot. Kierująca toyotą, 51-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast 47-letni kierujący peugeotem karetką do szpitala w Grójcu - przekazała nam komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Policjanci z Rawy Mazowieckiej wyjaśniają okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

Wypadek w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie) Źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej