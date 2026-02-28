Dwaj mężczyźni wpadli do studni, jeden nie żyje

Do zdarzenia doszło przed południem w miejscowości Stachlew pod Łowiczem. Na blaszanym przykryciu studni siedziało trzech mężczyzn. W pewnym momencie konstrukcja się zarwała i dwóch z nich wpadło do środka.
Nie żyje 70-latek
- Potwierdzam, że w miejscowości Stachlew do studni wpadło dwóch mężczyzn. Przed przyjazdem służb, jednego z nich wyciągnęli świadkowie. Życia drugiego z mężczyzn, 70-latka, nie udało się niestety uratować - przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock