Miał odczytać licznik, nie żyje. Drugi z mężczyzn poważnie ranny

Do zdarzenia doszło w 3 września rano w Skierniewicach. Policjanci otrzymali informację o porażeniu prądem dwóch pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji.

Mężczyźni porażeni prądem. Jeden nie żyje

- Po dojeździe na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że pracownik spółki miejskiej Wod-Kan podczas porannego odczytywania liczników znajdujących się w studni głębinowej na jednej z działek należącej do urzędu miasta w Skierniewicach, z nieustalonych przyczyn został porażony prądem średniego napięcia. Prąd pochodził ze stacji transformatorowej znajdującej się na tej działce. W wyniku tego zdarzenia 62-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - powiedziała tvn24.pl aspirant Katarzyna Kurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. I dodała: - Drugi mężczyzna - 39-latek, pracownik tej samej spółki - pojechał na miejsce, wezwał pomoc i również został porażony prądem. Z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala.

Na miejscu tragedii pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyczny. Czynności prowadzone były pod Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach.

