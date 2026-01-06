Logo strona główna
Łódź

Chodził po ulicy z dwoma rewolwerami i bronią myśliwską

54-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji
54-latek miał przy sobie dwa rewolwery i broń myśliwską, usłyszał zarzuty
Źródło: KMP w Skierniewicach
Nielegalne posiadanie broni i wyrabianie amunicji zarzuciła prokuratura 54-latkowi, który w miejscowości Samice (Łódzkie) chodził po ulicy z dwoma rewolwerami i bronią myśliwską. Razem z 53-letnią kobietą odpowie też za zniszczenie mienia.

Niepokojące zgłoszenie odebrali 3 stycznia skierniewiccy policjanci. Z relacji zgłaszającego wynikało, że po jednej z ulic w miejscowości Samice poruszał się mężczyzna z bronią palną.

Dwa rewolwery i broń myśliwska

Patrol, który przyjechał na miejsce, zastał przy jednej z posesji zaparkowaną toyotę. W samochodzie siedziała 53-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna, a obok pojazdu stał ubrany w kamizelkę taktyczną 54-latek. "Miał on przy sobie dwa rewolwery, a obok niego leżała broń myśliwska. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu oraz nie posiadał wymaganego zezwolenia na broń palną" - poinformowała w komunikacie młodszy aspirant Aneta Placek, oficer prasowa skierniewickiej policji.

To był początek problemów nie tylko 54-latka, ale też o rok młodszej kobiety, znajdującej się w pojeździe. W samochodzie policjanci znaleźli kilkadziesiąt sztuk amunicji, elementy broni i amunicji, a także blisko 29 gramów marihuany.

To jednak nadal nie koniec, bo według zgłaszającego 54-latek i 53-latka mieli przeskoczyć przez ogrodzenie jednej z okolicznych posesji. Policjanci potwierdzili tę informację. Według mundurowych mężczyzna i kobieta uszkodzili na sąsiedniej posesji drzwi i wybili szybę.

Zarzuty dla dwóch osób

Cała trójka została zatrzymana, jednak niedługo potem 73-latek wyszedł wolno. Mieszkający w Tarnowie 54-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty "nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, w tym również ich istotnych części, nielegalnego wyrabiania amunicji oraz zniszczenia mienia". Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zamieszkała w Kielcach 53-latka również ma odpowiedzieć przed sądem. Prokuratura zarzuciła jej - jak poinformowała mł. asp. Aneta Placek - "posiadanie środków odurzających oraz uszkodzenie mienia, którego dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z 54-letnim mężczyzną". Kobiecie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KMP w Skierniewicach

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Skierniewicach

