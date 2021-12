Wypadek wozu strażackiego w czasie wyjazdu do pożaru. Czterech poszkodowanych

W niedzielę wieczorem w Rosanowie w powiecie zgierskim (województwo łódzkie) wóz strażacki uderzył w drzewo w trakcie wyjazdu do pożaru. W wyniku zdarzenia czterech strażaków zostało poszkodowanych.

W niedzielę wczesnym wieczorem w miejscowości Rosanów (województwo łódzkie) podczas jazdy alarmowej do pożaru budynku mieszkalnego doszło do wypadku samochodu strażackiego.

Młodszy aspirant Robert Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przekazał, że przyczyną wypadku było "niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze". - W wyniku tego zdarzenia wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala z podejrzeniem urazu głowy i kończyn oraz ogólnymi potłuczeniami - przekazał.

W czwartek wóz strażacki zderzył się z ciężarówką, dwoje strażaków zginęło

W czwartek rano do tragicznego wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z ulicą Słowackiego w Czernikowie koło Torunia. Strażacy z OSP Czernikowo jechali do pożaru we wsi Liciszewy. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzyli się z samochodem ciężarowym jadącym w kierunku Warszawy.