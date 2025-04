Ukradli sprzęt wartości 108 tys. zł. Policja zatrzymała ich w kinie

Sprawcy zostali zatrzymani w kinie podczas oglądania meczu Źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej

Włamali się do marketu w Rawie Mazowieckiej, ukradli sprzęt elektroniczny wart 108 tysięcy złotych. Po niespełna dobie trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w kinie podczas oglądania meczu. Dwóch z nich działało w warunkach recydywy, grozi im od 10 do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia, około godziny 22:45 trzej mężczyźni w wieku od 24 do 31 lat, używając samochodu, sforsowali witrynę sklepową, a następnie dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego, w tym laptopów, telefonów komórkowych oraz ekspresu do kawy. Łączna wartość strat skradzionego oraz uszkodzonego mienia przekroczyła 108 tysięcy złotych.

Zatrzymani w kinie podczas oglądania meczu

Jak relacjonuje aspirant Małgorzata Lewandowska z policji w Rawie Mazowieckiej, sprawców udało się zatrzymać już dobę po zdarzeniu. - Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych i namierzyli ich w sali kinowej, gdzie beztrosko oglądali mecz piłkarski. Zatrzymanie przebiegło sprawnie, mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni obecnością policjantów. Skradziony sprzęt został w większości odzyskany - informuje policjantka.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Dwóch z mężczyzn działało w warunkach recydywy i grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Trzeciemu z mężczyzn grozi kara do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.