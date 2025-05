Nowy przystanek jednak nie do rozbiórki, jest przetarg na inny układ torów

Jest przetarg, stacja Łódź Retkinia zostaje Źródło: tvn24.pl

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na zaprojektowanie nowego układu Kolei Dużych Prędkości w pobliżu przystanku Łódź Retkinia. W 2023 roku ówcześni przedstawiciele CPK mówili, że wybudowaną w 2019 roku inwestycję trzeba będzie rozebrać.

Kluczowe fakty: W 2023 roku przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego ogłosili, że wybudowany w 2019 roku przystanek Łódź Retkinia trzeba będzie rozebrać.

Ówczesne władze CPK tłumaczyły, że korytarz kolejowy pozostawiony w pobliżu Retkini jest zbyt wąski na potrzeby Kolei Dużych Prędkości.

Plany zniszczenia nowej i cieszącej się dużą popularnością inwestycji spowodowały wybuch niezadowolenia mieszkańców tej części miasta. Zaczęły się też pojawiać pytania o niegospodarność.

Teraz - już za nowych władz CPK - rozpisano przetarg na projekt według koncepcji, która zakłada, że rozbiórka nie będzie potrzebna.

Ogłoszony w tym tygodniu przetarg dotyczy - jak ustaliliśmy - długiego na trzy kilometry odcinka torów w rejonie przystanku Łódź Retkinia. To miejsce, o którym było bardzo głośno w 2023 roku. Dlaczego? Bo wybudowana przy wsparciu funduszy europejskich inwestycja, która obecnie obsługuje przede wszystkim pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, składy Kolei Wielkopolskich oraz niektóre pociągi PKP Intercity i Polregio ma w przyszłości obsługiwać pociągi Kolei Dużych Prędkości. Problem w tym, że - jak mówił ówczesny rzecznik Centralnego Portu Komunikacyjnego Konrad Majszczyk - znajdujący się w pobliżu stacji Retkinia korytarz kolejowy był zbyt wąski. A to skazywało na rozbiórkę stację i wybudowaną obok - i popularną dla mieszkańców okolicznego osiedla - kładkę dla pieszych nad torami.

Rozpisany właśnie przetarg zakłada jednak, że - jak przekazuje w rozmowie z tvn24.pl obecna rzeczniczka CPK Agnieszka Stefańska-Krasowska - prace na przystanku Łódź Retkinia "będą ograniczone do minimum", mieszkańcy będą mogli przez cały czas korzystać z wybudowanej wcześniej kładki. Jak to możliwe, że obecna wersja tak bardzo różni się od tej głoszonej dwa lata wcześniej?

- Poprzednie władze spółki CPK (które buduje kolej dużych prędkości - red.) i PKP PLK (która wybudowała przystanek Retkinia - red.) nie potrafiły się porozumieć i współpracować. Po zmianie władzy udało się znaleźć konsensus, wypracować rozwiązanie, które będzie tylko bardziej korzystne dla mieszkańców, ale też nie będzie wiązało się z niegospodarnością, jaką byłoby wyburzenie wybudowanej chwilę wcześniej infrastruktury - zaznacza Stefańska-Krasowska.

Inny układ torów

Rozpisany przetarg zakłada, że opracowany zostanie projekt na bazie koncepcji, którą przygotowało CPK we współpracy z PKP PLK. Na czym polega ta nowa koncepcja?

- Przede wszystkim upraszczamy układ torowy planowanego posterunku odgałęźnego Łódź Retkinia, co ograniczy koszty i zajętość terenu pod inwestycję w tym obszarze - przekazuje Agnieszka Stefańska-Krasowska.

To właśnie to uproszczenie ma sprawiać, że przystanek na Retkini uniknie rozbiórki. Przetarg zakłada jednak nie tylko to - wykonawca ma też przesunąć tory linii kolejowej nr 85 (czyli odcinka Kolei Dużych Prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia, przy którym stoi przystanek Retkinia - red.) z południowej na północną stronę stacji Łódź Lublinek.

- Pozwoli to m.in. na uniknięcie kolizji z rozbudowywaną ostatnio przez PGE Energetyka Kolejowa podstacją trakcyjną Łódź Lublinek oraz istotnie skróci długość planowanej estakady kolejowej przechodzącej nad drogą ekspresową S14 - przekazuje Agnieszka Stefańska-Krasowska.

Oprócz tego zamawiający zaplanował, że przeniesione zostaną miejsca, gdzie miały powstać punkty ewakuacji i ratownictwa. Pierwotnie miały był zlokalizowane w rejonie ulic Maratońskiej i Spartańskiej. Nowy pomysł zakłada przeniesienie ich w sąsiedztwo stacji Łódź Lublinek.

- Dzięki temu wygospodarowana zostanie rezerwa dla ewentualnego, nowego przystanku Łódź Smulsko - przekazuje rzeczniczka CPK.

Klincz

Wróćmy jednak do tego, skąd w ogóle wzięło się zamieszanie związane z rzekomą rozbiórką przystanku. W 2023 roku, w odpowiedzi na nasze pytanie ówczesny rzecznik CPK Konrad Majszyk wskazywał, że linii 85 (przy której jest obecnie stacja Retkinia) wynika z decyzji środowiskowej z 2012 roku.

Skoro decyzja środowiskowa, na podstawie której wyznaczono taki przebieg trasy Kolei Dużych Prędkości powstała 13 lat temu, to dlaczego wybudowano tu nową stację bez wcześniejszego poszerzenia trasy? To pytanie zadawaliśmy PKP PLK. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że "uwarunkowania w jakich została wydana decyzja środowiskowa uległy istotnym zmianom"

"Należy zaznaczyć, że minister właściwy do spraw transportu w 2011 roku wycofał się z projektu linii KDP tzw. 'Igreka' (Y)" - czytamy w komunikacie, który został wysłany do naszej redakcji. Jak podkreślali wtedy przedstawiciele PKP PLK S.A., "rezygnacja z budowy przystanku Łódź Retkinia ze względu na wstrzymany projekt budowy 'Igreka' byłaby negatywnie postrzegana przez mieszkańców i samorząd (...)", dlatego "w 2016 roku podjęto decyzję o budowie przystanku Łódź Retkinia".

Jeszcze dziesięć lat

Rozpisany przetarg zakłada, że zwycięski podmiot nie tylko przygotuje projekt, ale też uzyska niezbędne zgody administracyjne do rozpoczęcia prac.

- Umowa zakłada, że wykonawca będzie miał 28 miesięcy na realizację wskazanych zadań od jej podpisania - mówi rzeczniczka CPK. Dodaje, że w przetargu kluczowym argumentem nie będzie cena.

Przebieg Kolei Dużych Prędkości Źródło: CPK

- Oferty będziemy oceniać według następujących kryteriów: cena będzie stanowić 40 proc. oceny, tyle samo co kwalifikacje i doświadczenie oferenta. Pozostałe 20 proc. oceny związane będzie z ceną za zlecone zadania opcjonalne - przekazuje Agnieszka Stefańska-Krasowska.

CPK zapewnia, że zmiany w pobliżu stacji Łódź Retkinia nie opóźnią przyjętych harmonogramów dla innych odcinków CPK. Odcinek szybkiej kolei z Łodzi od Wrocławia i z Sieradza do Poznania ma być oddany do eksploatacji w 2035 roku.

