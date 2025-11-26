Logo strona główna
Płoną wieżowce w Hongkongu. Są ofiary
Płoną wieżowce w Hongkongu. Są ofiary
Łódź

Afera korupcyjna. Zatrzymano urzędników, przedsiębiorców i policjantów

Zatrzymano 10 osób
Powiat pajęczański. Zatrzymano sześciu urzędników, dwóch przedsiębiorców i dwóch policjantów
Źródło: Łódzka Policja 
Policja na zlecenie prokuratury zatrzymała 10 osób z powiatu pajęczańskiego. Jest wśród nich sześciu urzędników, dwóch przedsiębiorców oraz dwóch policjantów. Podejrzenia dotyczą nadużyć związanych ze sprawowaną funkcją i korupcją urzędniczą. Lokalne media informują, że chodzi m.in. o starostę pajęczańskiego, jego zastępcę i burmistrza Działoszyna.

"25 listopada 2025 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi, przy wsparciu policjantów służby kryminalnej z innych komórek KWP oraz z jedenastu jednostek KMP i KPP garnizonu łódzkiego, przeprowadzili działania wymierzone w korupcję urzędniczą" - pisze w komunikacie na stronie łódzkiej policji nadkomisarz Aneta Sobieraj.

Zatrzymanych zostało 10 osób. Jak podaje policja, to sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego oraz dwóch przedsiębiorców, a także dwóch policjantów.

Zatrzymano 10 osób
Zatrzymano 10 osób
Źródło: Łódzka Policja

Prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu informuje, że przeprowadzono przeszukania w 30 lokalizacjach.

Prokuratura: proceder od około dwóch lat

"Według wstępnych ustaleń przestępczy proceder miał miejsce od około dwóch lat, a jego skala jest obecnie szczegółowo analizowana i będzie przedmiotem kolejnych ustaleń" – podaje.

Zatrzymane osoby podejrzane są o poważne nadużycia związane ze sprawowaną funkcją i sprzedajność urzędniczą. 

Zabezpieczono też pieniądze
Zabezpieczono też pieniądze
Źródło: Łódzka Policja

Zapowiadają dalsze czynności

Prokurator informuje też, że policjanci ujawnili i zabezpieczyli dokumentację, telefony komórkowe, akta osobowe urzędników, kopie danych komputerowych oraz nośniki danych mogące stanowić dowody w sprawie. Zabezpieczyli też środki finansowe na poczet grożących kar oraz ewentualnych roszczeń majątkowych.

"Postępowanie trwa, a śledczy zapowiadają dalsze czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia mechanizmów i zakresu ujawnionych nieprawidłowości" – zaznacza prokurator Szkilnik.

Trwały przeszukania
Trwały przeszukania
Źródło: Łódzka Policja

Starosta, jego zastępca i burmistrz

Jak pisze lokalny portal kulisy.net policja zatrzymała starostę pajęczańskiego, jego zastępcę oraz burmistrza Działoszyna. 

Portal informuje, że we wtorek (25 listopada) niektóre wydziały starostwa były - w związku z prowadzonym śledztwem - zamknięte, Urząd Miejski w Działoszynie działał natomiast normalnie. 

Jedni odsyłają do prokuratury, drudzy obiecują, że będzie komunikat

Chcemy to wszystko potwierdzić w obu urzędach. W starostwie odesłano nas do prokuratury. Natomiast jeśli chodzi o wtorkową pracę wydziałów sekretarz Anna Borowiecka napisała nam, że starostwo było czynne, jednak "ze względu na prowadzone czynności przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Urząd działał dla petentów w ograniczonym zakresie".

"W dniu dzisiejszym 26 listopada 2025 r. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie funkcjonuje w pełnym zakresie" - dodała sekretarz.

W Urzędzie Miasta Działoszyn informują nas natomiast, że dziś ukaże się komunikat w tej sprawie.

ŁódzkiePolicjaSamorząd terytorialnyProkuratura
