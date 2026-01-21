Przerobione zdjęcia uczennic, policja bada sprawę

Do zdarzenia doszło pod Kutnem (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redakcja Kontaktu24 otrzymała anonimowy sygnał, że w szkole podstawowej w mieście w powiecie kutnowskim, dwóch nastolatków miało przerobić za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcia swoich koleżanek na nagie, a następnie umieścić je w sieci.

Policyjne postępowanie

- 19 stycznia do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zgłosił się rodzic małoletniej dziewczynki, której wizerunek został przerobiony przez wskazanych nieletnich, a następnie - jak wynika ze zgłoszenia - rozpowszechniany między sobą. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie sprawdzające w kierunku art. 190 paragraf 2 Kodeksu karnego, dotyczący uporczywego nękania (stalkingu) - przekazała oficer prasowa policji w Kutnie, aspirant Daria Olczyk. I dodała: - Ponadto policjanci podejmują czynności mające na celu ustalenie, czy w danej placówce oświatowej występują inne osoby, które mogły paść ofiarą tego rodzaju przestępstwa.

