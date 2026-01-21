Logo strona główna
Łódź

Przerobione zdjęcia uczennic, policja bada sprawę

Policja (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło pod Kutnem (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Mieli przerobić zdjęcia swoich koleżanek ze szkoły na nagie i umieścić je w sieci. Zdarzenie potwierdza policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redakcja Kontaktu24 otrzymała anonimowy sygnał, że w szkole podstawowej w mieście w powiecie kutnowskim, dwóch nastolatków miało przerobić za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcia swoich koleżanek na nagie, a następnie umieścić je w sieci.

Policyjne postępowanie

- 19 stycznia do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zgłosił się rodzic małoletniej dziewczynki, której wizerunek został przerobiony przez wskazanych nieletnich, a następnie - jak wynika ze zgłoszenia - rozpowszechniany między sobą. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie sprawdzające w kierunku art. 190 paragraf 2 Kodeksu karnego, dotyczący uporczywego nękania (stalkingu) - przekazała oficer prasowa policji w Kutnie, aspirant Daria Olczyk. I dodała: - Ponadto policjanci podejmują czynności mające na celu ustalenie, czy w danej placówce oświatowej występują inne osoby, które mogły paść ofiarą tego rodzaju przestępstwa.

Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. Namawiali innych, by je udostępniali

Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. Namawiali innych, by je udostępniali

WARSZAWA
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"

Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"

WARSZAWA
Autorka/Autor: lk, pk/gp

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KutnoPowiat kutnowskiŁódzkiewojewództwo łódzkieSzkoładzieciAIPolicjazdjęcia
