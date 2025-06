Znajomym mówiła, że jest pracownikiem banku. Wyłudziła blisko 1,5 miliona złotych

33-latce grozi do ośmiu lat więzienia Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymali 33-letnią kobietę, która od 2019 roku wyłudzała kredyty w różnych placówkach bankowych.

Proceder wyszedł na jaw, gdy w 2023 roku do piotrkowskiej jednostki zgłosiły się dwie osoby, które chciały zakupić sprzęt AGD na raty, ale okazało się, że nie mają zdolności kredytowej.

Znajomym mówiła, że jest pracownikiem banku

Policjanci zajęli się sprawą i ujawnili kolejne pokrzywdzone osoby. Wszystkie miały kontakt z zatrzymaną 33-latką. - Kobieta miała kilka schematów działania. Wzbudzała zaufanie wśród znajomych, mówiąc, że jest pracownikiem banku. Prosiła, by zaciągnęli kredyt, który ona spłaci, gdy tylko otrzyma prowizję. Pomagała również zakładać konta, wykorzystując do tego swój telefon, dzięki czemu posiadała wszystkie niezbędne dane do uzyskania kredytu. Następnie podszywała się pod te osoby, podrabiając ich podpisy. Kobieta po zatrzymaniu została przewieziona do prokuratury, gdzie usłyszała łącznie ponad 260 zarzutów oszustwa, wyłudzenia kredytów, podszywania się pod inną osobę i podrabiania dokumentów - informuje sierż. Edyta Daroch z policji w Piotrkowie Trybunalskim. 33-latce grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.