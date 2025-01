Miał 2,5 promila i puste butelki na miejscu pasażera. Został zatrzymany na A1

czytaj dalej

Rosyjscy dyplomaci uzyskali dostęp do prywatnej części brytyjskiego parlamentu. Mieli udawać, że biorą udział w wycieczce, po czym odłączyli się od grupy i weszli do zamkniętej dla zwiedzających sali Izby Lordów - poinformował dziennik "The Guardian". Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę rosyjscy dyplomaci mają zakaz wstępu do parlamentu, dlatego wydarzenie wywołało niepokój wśród parlamentarzystów.