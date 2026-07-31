Łódź 13-latek spadł z hulajnogi na chodnik. Nie miał kasku, trafił do szpitala Piotr Krysztofiak |

Niebezpieczne zdarzenie w Piotrkowie Trybunalskim Źródło wideo: KMP w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdj. gł.: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

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Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 lipca w Piotrkowie Trybunalskim. Około godziny 16.50, na ulicy Słowackiego, na chodniku przewrócił się chłopak jadący na hulajnodze elektrycznej.

13-latek jechał bez kasku

- 13-letni chłopiec jechał hulajnogą elektryczną po chodniku w kierunku przejazdu kolejowego. Na wysokości wieży ciśnień stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Nie miał założonego kasku ochronnego. Został przetransportowany do szpitala - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.

Niebezpieczne zdarzenie w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdjęcia: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

I przypomniała:- To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważne jest stosowanie elementów ochronnych podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Nawet pozornie niegroźny upadek może zakończyć się poważnymi obrażeniami, zwłaszcza urazami głowy.

Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego.