Ciało kobiety w przydrożnym rowie

Ślady wypadku

- Na miejscu były ślady wskazujące na to, że doszło do wypadku. Mamy nadzieję, ze doprowadzą one do znalezienia sprawcy. Zmarła mieszkała w okolicy. Ustalono, że w piątek wieczorem uczestniczyła w spotkaniu towarzyskim i wyszła około godziny 19. Niewykluczone, że do jej potrącenia doszło już w piątek wieczorem - zaznacza Kopania. - Jeżeli ktokolwiek widział coś, co mogłoby pomóc w wyjaśnieniu sprawy, proszony jest o kontakt z policją i prokuraturą w Rawie Mazowieckiej - dodaje.