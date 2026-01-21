Ranna sowa leżała na chodniku. Trafiła do ośrodka dla bocianów

Ranna sowa trafiła do ośrodka rehabilitacji bocianów Źródło: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

Ciężko rannego ptaka znaleźli mieszkańcy Łowicza w połowie stycznia na chodniku. Osoby, które próbowały mu pomóc, szukały ratunku w innych miejscach, niestety, jedna z przychodni w Łowiczu odmówiła przyjęcia uszatki. Jedna z kobiet zadzwoniła do ośrodka rehabilitacji Bocianów pod Kutnem i poprosiła jego właściciela o pomoc.

Sowa trafiła do ośrodka dla bocianów

Jak informuje Artur Paul ze stowarzyszenia "Pomagam Bocianom", które prowadzi ośrodek rehabilitacji bocianów Pasiece pod Kutnem, rannym ptakiem okazała się sowa uszatka zwyczajna. - Uszatka była ofiarą kolizji z linią energetyczną, a świadczą o tym wyraźnie spalone pióra, otwarte złamanie lewego skrzydła, silny stres i osłabienie. Podaliśmy niezbędne leki, ptak otrzymał kroplówkę, niestety badanie RTG wykazało liczne złamania i musieliśmy podjąć trudną decyzję o amputacji skrzydła - opisuje.

Weterynarz, który operował sowę, zapytał Artura Paula, czy będzie się opiekować sową i czy ma dla niej miejsce w ośrodku. Społecznik postanowił ją przygarnąć. - Nie jest to bardzo wymagający gatunek, jeżeli chodzi o warunki, ale również i o pokarm. Można powiedzieć, że pokrywa się on z potrzebami bocianimi - gryzoni u nas pod dostatkiem. Cieszyliśmy się z tego faktu, że sowa po operacji bardzo szybko się wybudziła, przez kilka pierwszych dni była jeszcze pod kroplówkami, ale już mamy dobrą wiadomość - sama zaczęła pobierać pokarm więc będzie z nią wszystko dobrze - podsumowuje społecznik spod Kutna.

