Przywiązana do płotu, wycieńczona i wychudzona walczyła o życie

Poszukiwania właściciela

Jak przekazuje komendant, to około trzyletnia suczka. Na początku bała się kontaktu z ludźmi. - Na pewno była męczona długo, mamy informacje, że mogła być podtruwana. Początkowo była dość agresywna, co może świadczyć o tym, że była bita, dopiero po pewnym czasie patrolowi udało się ją uspokoić i przekonać do siebie. Z racji tego, że była wychudzona, wezwaliśmy na miejsce specjalistyczną firmę, która na początku przewiozła ją do schroniska, a potem do lecznicy, gdzie do teraz przebywa - opisuje Makrocki. - Dostajemy coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców, co do ewentualnego właściciela psa, cały czas współpracujemy z policją i myślę, że to kwestia czasu i dojdziemy kto się nią "opiekował" - podsumowuje komendanta pabianickich strażników miejskich.