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Łódź

Policyjny pościg za 17-latkiem. "Myślałeś, że cię nie dogonimy?"

16-latek chciał uniknąć policyjnej kontroli
Pościg za 17-latkiem w Pabianicach
Źródło wideo: KPP Pabianice
Źródło zdj. gł.: KPP Pabianice
W Pabianicach ucieczka 17-latka przed policją zakończyła się upadkiem i bardzo długimi przeprosinami. Chłopak sam nagrał cały "rajd" i szereg wykroczeń, które popełnił. "Przepraszam" padło z jego ust co najmniej kilkanaście razy, ale na niewiele to się zda. I tak stanie przed sądem rodzinnym.

Miała być zwykła kontrola drogowa, skończyło się na pościgu. W Pabianicach (Łódzkie) na ul. 20 stycznia policjanci chcieli wylegitymować młodego kierowcę elektrycznego jednośladu.

Gdy zbliżyli się do 17-latka, ten energicznie ruszył i zaczął uciekać w kierunku Rydzyn. Wszystko rejestrowała kamerka sportowa, którą miał przy sobie chłopak.

- Zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez oznakowany motocykl. Podczas ucieczki ulicami gminy Pabianice popełnił szereg wykroczeń takich jak: jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie pojazdu na oznakowanym przejściu dla pieszych, naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej - wylicza podkomisarz Agnieszka Jachimek, rzeczniczka pabianickiej policji.

Bardzo długo przepraszał

Niespełna 17-latka udało się zatrzymać w Pawlikowicach. Na nagraniu słychać jak wielokrotnie krzyczy "przepraszam" i po chwili zapewnia policjanta, że już kładzie się na ziemię. Przestraszonym głosem dopytuje też co teraz będzie. - Popełniłeś przestępstwo - poinformował funkcjonariusz.

Dopytywany o to, dlaczego uciekał, odpowiedział: przestraszyłem się, no co mam powiedzieć.

16-latek chciał uniknąć policyjnej kontroli
16-latek chciał uniknąć policyjnej kontroli
Źródło zdjęcia: KPP Pabianice

Na miejsce interwencji wezwano ojca nastolatka. Dopiero w jego obecności chłopaka przebadano alkomatem. Był trzeźwy. Z kolei jednoślad zabezpieczono do oględzin.

- Elektryczny jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, tablicy rejestracyjnej ani dowodu rejestracyjnego - wskazała rzeczniczka policji.

Kierowca nie wykupił też obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Będzie się tłumaczył przed sądem

Teraz 17-latek będzie tłumaczył się przed sądem.

- Nieletni odpowie też przed sądem rodzinnym za popełnione czyny karalne. Nie uniknie odpowiedzialności za szereg wykroczeń, których się dopuścił oraz przestępstwa: niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego oraz rażące przekroczenie prędkości i naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego -dodała podkom. Jachimek.  

Źródło: tvn24.pl
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