Do plecaka zapakowali zabawki i wyszli z domu. 6-latkę i jej 7-letniego brata policjanci szukali godzinę

Ta sytuacja pokazuje, jak nieprzewidywalne są dzieci. Dlatego szczególnie zachęcamy do rozmów z maluchami na temat ewentualnych zagrożeń i sposobów ich uniknięcia. Przypominajmy im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Koniecznie nauczmy je tego, jak się nazywają, gdzie mieszkają. Warto by znały numer alarmowy oraz numer telefonu chociaż do jednego z rodziców. Kiedy niebezpieczeństwo jest realne, każda sekunda jest bezcenna. Dlatego nigdy nie wahajmy się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby.

KPP Pabianice