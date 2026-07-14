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Łódzkie

Pijana kobieta urodziła dziecko. Noworodek miał ponad promil alkoholu

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noworodek dziecko
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ponad promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który trafił z Ozorkowa (Łódzkie) do szpitala w Zgierzu. Chłopca urodziła w domu 36-letnia kobieta, która była pijana. To jej czwarte dziecko, trzy są pod opieką rodzin zastępczych.

Dziecko urodziło się w domu, a zostało przewiezione do szpitala w Zgierzu 1 lipca karetką pogotowia po tym, jak wezwał ją konkubent 36-letniej kobiety. Noworodek trafił na oddział neonatologii. Informację potwierdził nam dyrektor placówki Miłosz Dobrogowski. - Chłopczyk przebywał na naszym oddziale pięć dni, po czym przekazaliśmy go do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w stanie ogólnym dobrym. Potwierdzam, że w chwili przyjęcia dziecko miało ponad promil alkoholu w organizmie i kiedy przyjechało to była to faza spadkowa - to znaczy, że ten poziom stężenia alkoholu spadał - przekazał dyrektor. Dodał, że szpital o zdarzeniu poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Matka dziecka - 36-letnia mieszkanka Ozorkowa - w momencie, kiedy trafiła do szpitala, miała ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Pijana matka urodziła dziecko w Ozorkowie

Jak przekazał nam burmistrz Ozorkowa, 36-latka była dobrze znana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

- Opieka na bieżąco informowała o sytuacji takie instytucje jak sąd, prokuratura. 10 lipca sąd rodzinny pozbawił kobietę praw rodzicielskich. Wcześniej sąd zawiadomił wszystkie okoliczne szpitale o tym, że gdyby kobieta trafiła w ciąży do ich placówki, mają niezwłocznie powiadomić organy ścigania - powiedział Jacek Socha. Kobieta wcześniej urodziła troje dzieci, wszystkie trafiły pod opiekę rodzin zastępczych. 36-latka była kierowana wielokrotnie przez MOPS na leczenie w związku z problemami z alkoholem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
OzorkówŁódzkiewojewództwo łódzkieSzpitalWojewódzki Szpital Specjalistyczny w ZgierzuInstytut Centrum Zdrowia Matki PolkinoworodekdzieckoAlkoholAlkoholizm
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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