Łódź

Motocyklista nie żyje, kierująca autem trafiła do szpitala

Niestety 55-latka nie udało się uratować
Tragiczny wypadek w Ozorkowie. Zderzenia auta z motocyklem
Źródło: PSP Zgierz
28-latka, która jechała mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa podróżującemu motocyklem 55-latkowi - takie są wstępne ustalenia policji w sprawie wypadku z Ozorkowie (Łódzkie). Mężczyzna nie żyje.

Tragiczny wypadek w oddalonym o ponad 30 kilometrów od Łodzi Ozorkowie. Około godziny 14 na skrzyżowaniu drogi krajowej 91 z ulicą Łęczycką auto zderzyło się z motocyklem. - 28-letnia kierująca mercedesem, jadąc ulicą Łęczycką na wprost przez skrzyżowanie, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Niestety 55-latka nie udało się uratować
Niestety 55-latka nie udało się uratować
Źródło: PSP Zgierz

Motocyklem marki Yamaha podróżował 55-latek. Zginął na miejscu. - Kierująca mercedesem została przetransportowana do szpitala w Zgierzu. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratury - dodał Arcimowicz.

W wypadku zginął 55-latek
W wypadku zginął 55-latek
Źródło: Piotr Krysztofiak

Droga krajowa nr 91 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policjanci kierują na objazdy.

TVN24 BiS
Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Zgierz

