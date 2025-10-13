Motocyklista nie żyje, kierująca autem trafiła do szpitala

Tragiczny wypadek w Ozorkowie. Zderzenia auta z motocyklem Źródło: PSP Zgierz

Tragiczny wypadek w oddalonym o ponad 30 kilometrów od Łodzi Ozorkowie. Około godziny 14 na skrzyżowaniu drogi krajowej 91 z ulicą Łęczycką auto zderzyło się z motocyklem. - 28-letnia kierująca mercedesem, jadąc ulicą Łęczycką na wprost przez skrzyżowanie, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem - poinformował sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Motocyklem marki Yamaha podróżował 55-latek. Zginął na miejscu. - Kierująca mercedesem została przetransportowana do szpitala w Zgierzu. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratury - dodał Arcimowicz.

Droga krajowa nr 91 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policjanci kierują na objazdy.