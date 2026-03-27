Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, rozboje, udział w bójkach. Deportowali 15 osób

Operacja powrotowa cudzoziemców. 15 osób deportowanych z Polski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Samolot z deportowanymi wystartował z lotniska w Łodzi. Jak poinformowała Straż Graniczna, wydaleni cudzoziemcy naruszyli porządek prawny w Polsce, dopuszczając się m.in. przestępstw przeciwko wolności seksualnej, kradzieży rozbójniczych, udziału w bójkach i pobiciach oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

"Nie ma zgody na łamanie prawa w Polsce. Kto je narusza - ponosi konsekwencje" - napisał w piątek na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński, informując o deportacji 15 obywateli Gruzji.

‼️ Z Polski deportowanych zostało 15 obywateli Gruzji. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna razem z @Frontex zrealizowali kolejną operację powrotową cudzoziemców. Nie ma zgody na łamanie prawa w Polsce. Kto je narusza - ponosi konsekwencje. pic.twitter.com/GB9KFmUvjV — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 27, 2026 Rozwiń

Współpraca międzynarodowa

Straż Graniczna przekazała, że wobec cudzoziemców wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, podlegające przymusowemu wykonaniu.

Operacja została zorganizowana przez stronę niemiecką, natomiast eskortę deportowanych stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich.

Formacja podkreśliła, że organizowanie operacji powrotowych to złożony i wieloetapowy proces wymagający ścisłej współpracy wielu służb i instytucji. Jak zaznaczono, jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.