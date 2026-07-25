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Łódź

Bocian zwisał z gniazda nad linią energetyczną

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Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem
Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem
Źródło wideo: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"
Źródło zdj. gł.: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"
Kierowcy przejeżdżający przez Nowe Grudze koło Łyszkowic (Łódzkie) zauważyli bociana zwisającego z gniazda tuż nad linią energetyczną. Ptak zaplątał się w sznurek i nie mógł się uwolnić.

Jak poinformował Artur Paul ze stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" ptak zaplątał się w sznurek, który znajdował się w gnieździe i każda kolejna minuta mogła zakończyć się dla niego tragedią. - Świadkowie natychmiast skontaktowali się z nami z prośbą o pomoc. Poleciliśmy jak najszybsze wezwanie straży pożarnej. Na miejsce zadysponowano ochotników z Łyszkowic oraz pogotowie energetyczne. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji bocian został uwolniony ze śmiertelnej pułapki, a następnie - dzięki uprzejmości strażaków - bezpiecznie przetransportowany do naszego ośrodka rehabilitacji bocianów - opisał społecznik.

Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem
Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem
Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

Dodał, że bocian został ranny. Ucierpiała jego prawa noga. - Opatrzyliśmy liczne otarcia, podaliśmy leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz nakarmiliśmy bardzo wycieńczonego i zestresowanego ptaka. Na szczęście bocian samodzielnie wstaje i podejmuje próby poruszania się - podsumował Artur Paul.

Bocianowi pomogli strażacy ochotnicy z Łyszkowic
Bocianowi pomogli strażacy ochotnicy z Łyszkowic
Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Łowiczpowiat łowickiŁódzkiewojewództwo łódzkiebocianyptakizwierzętaOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarna
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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