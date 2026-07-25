Łódź Bocian zwisał z gniazda nad linią energetyczną Piotr Krysztofiak |

Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem Źródło wideo: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom" Źródło zdj. gł.: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

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Jak poinformował Artur Paul ze stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" ptak zaplątał się w sznurek, który znajdował się w gnieździe i każda kolejna minuta mogła zakończyć się dla niego tragedią. - Świadkowie natychmiast skontaktowali się z nami z prośbą o pomoc. Poleciliśmy jak najszybsze wezwanie straży pożarnej. Na miejsce zadysponowano ochotników z Łyszkowic oraz pogotowie energetyczne. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji bocian został uwolniony ze śmiertelnej pułapki, a następnie - dzięki uprzejmości strażaków - bezpiecznie przetransportowany do naszego ośrodka rehabilitacji bocianów - opisał społecznik.

Dramatyczna akcja ratowania bociana pod Łowiczem Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

Dodał, że bocian został ranny. Ucierpiała jego prawa noga. - Opatrzyliśmy liczne otarcia, podaliśmy leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz nakarmiliśmy bardzo wycieńczonego i zestresowanego ptaka. Na szczęście bocian samodzielnie wstaje i podejmuje próby poruszania się - podsumował Artur Paul.

Bocianowi pomogli strażacy ochotnicy z Łyszkowic Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"