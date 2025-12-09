Na listach byli zmarli i osoby, które miały "zagrać ucznia". Tak działał gang dyrektorek

Kluczowe fakty:
- 28 października zatrzymano 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, które kierowały niepublicznymi szkołami w całej Polsce. Gang dyrektorek działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej subwencje oświatowe.
- Proceder był tak zorganizowany, że nawet w razie kontroli podejrzane wynajmowały ludzi, którym wręczano karteczki z imieniem i nazwiskiem, żeby "zagrały" osobę, która była wpisana na listę uczniów.
- - Wiele osób po dwóch semestrach zakończyło swoją naukę, zostając z niczym, musiały zaczynać naukę od nowa gdzie indziej. Teraz wiem, że te osoby zostały zatrzymane i mają zarzuty, ale ile czasu to trwało, długo za długo - mówi nam była uczennica jednej ze szkół.
O sprawie zrobiło się głośno pod koniec października. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Prokuratura Regionalna poinformowały o zatrzymaniu 13 kobiet, które były dyrektorkami niepublicznych szkół w całej Polsce. Miały wyłudzić blisko 40 milionów złotych dotacji z samorządów.