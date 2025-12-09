Na listach byli zmarli i osoby, które miały "zagrać ucznia". Tak działał gang dyrektorek

Kluczowe fakty:

28 października zatrzymano 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, które kierowały niepublicznymi szkołami w całej Polsce. Gang dyrektorek działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej subwencje oświatowe.

Proceder był tak zorganizowany, że nawet w razie kontroli podejrzane wynajmowały ludzi, którym wręczano karteczki z imieniem i nazwiskiem, żeby "zagrały" osobę, która była wpisana na listę uczniów.