Wjechał na autostradę pod prąd, zginął on i inny kierowca. Reporter TVN24 sprawdził oznakowanie zjazdu

Do wypadku doszło w sobotę w pobliżu miejscowości Miedniewice (woj. mazowieckie), pomiędzy węzłami Wiskitki i Skierniewice na autostradzie A2. Jadący pod prąd kierowca toyoty zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo fordem. 65-letni kierowca toyoty zginął na miejscu. Kobieta i mężczyzna z forda zostali zabrani do szpitala w stanie ciężkim. W niedzielę policja poinformowała, że 48-letni kierowca forda zmarł w szpitalu.

Reporter TVN24 Piotr Borowski pojechał na miejsce, aby sprawdzić oznakowanie. Jak mówił na antenie TVN24, chociaż droga parkingu prowadzi w taki sposób, że naturalnie zbiega się z wjazdem na MOP i skręca - zgodnie z przepisami - w lewo, to nie ma żadnych znaków, które by nakazywały jazdę w tym kierunku.

GDDKiA: oznakowanie jest prawidłowe

- Być może wcześniej na MOP-ie było oznakowanie C-4 oznaczające nakaz skrętu w lewo, ale jeśli zostało zdjęte, to policja też złożyła pod taką decyzją swój podpis. Patrząc na zachowanie tego kierowcy, który wjechał pod prąd, to jest to bardzo zastanawiające i nie wiem, jak to zinterpretować, gdzie kierowca widział sznur samochodów jadących z naprzeciwka, na ziemi poziome oznakowanie - tłumaczy Zalewski.