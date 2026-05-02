Łódź

Zawaliła się kamienica w centrum miasta. Gruzowisko przeszukały psy

Zawalona kamienica
Łowicz
W centrum Łowicza (Łódzkie) zwaliła się kamienica. Budynek nie był zamieszkany. Przez kilka godzin strażacy, wykorzystując psy ratownicze, przeszukiwali gruzowisko w poszukiwaniu ewentualnych poszkodowanych. Nikogo nie znaleziono.

Do zdarzenia doszło w piątek (1 maja) przy ulicy Zduńskiej w Łowiczu. Odcinek drogi od ulicy Browarnej do Starego Rynku był wyłączony z ruchu na czas akcji.

W działaniach brali udział strażacy z grup specjalistycznych: Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź-Jędrzejów, a także jednostki JRG 15 z Warszawy i JRG 9 z Łodzi.

Podczas akcji oceniano stabilność budynku - jedna ze ścian stwarzała zagrożenie zawaleniem. Ratownicy, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, przeszukiwali gruzowisko w poszukiwaniu rannych.

Zawalona kamienica
Zawalona kamienica
Działania były koordynowane z pomocą samochodu dowodzenia i łączności z Komendy PSP w Kutnie. Na miejscu pracowali przedstawiciele władz miasta, zarządzania kryzysowego i nadzoru budowlanego, a także Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu i grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

Akcja poszukiwawcza zakończyła się o godzinie 19. Jak poinformowała Straż Pożarna, żaden z trzech psów ratowniczych nie potwierdził obecności osób poszkodowanych na gruzowisku.

"Doszło do zawalenia się oficyny kamienicy przy ul. Zduńskiej. Na szczęście obiekt ten od dawna był wyłączony z użytkowania" - poinformował Urząd Miasta w Łowiczu na Facebooku.

W gruzowisku psy nie znalazły poszkodowanych osób
W gruzowisku psy nie znalazły poszkodowanych osób
Jak poinformował portal Alarmowy Łowicz, na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się rozbiórka pozostałej części kamienicy. Problemem pozostaje wąska brama wjazdowa, która uniemożliwia wjechanie ciężkiego sprzętu budowlanego na teren posesji.

