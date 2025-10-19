Wjechali w tył ciężarówki. Trzy osoby w szpitalu

Do wypadku doszło na S8 w kierunku Wrocławia Źródło: tvn24.pl

Rzeczniczka sieradzkiej komendy poinformowała, że do wypadku doszło około godziny 15.26. - W zdarzeniu obrażenia odniosły trzy osoby - kierujący samochodem marki volvo i dwie podróżujące z nim kobiety. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Łodzi przez zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - podała policjantka.

Kobiety zostały karetkami przewiezione do szpitala w Sieradzu.

Utrudnienia na S8

Na czas lądowania śmigłowca zamknięta została nitka S8 w kierunku Wrocławia. Kierowcy prowadzeni są objazdami przez policję.

- Okoliczności wypadku będą przez nas dokładnie wyjaśniane. Na miejscu trwa zabezpieczanie materiału dowodowego - powiedziała asp. sztab. Kulawiecka.

To kolejne tego dnia podobne zdarzenie na S8, do którego doszło w tej okolicy. Kilka kilometrów dalej, na jezdni w kierunku Warszawy samochód ciężarowy wjechał w auto osobowe stojące na pasie awaryjnym. Na szczęście w tamtym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

