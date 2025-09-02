Ciało kobiety na klatce schodowej, policja zatrzymała 48-latka

Zwłoki kobiety leżały na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Skorupki, w centrum miasta. Zostały odnalezione we wtorek (2 sierpnia) rano. Wiadomo, że kobieta nie była mieszkanką budynku.
- Ciało zmarłej zostało poddane sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. W zależności od jej wyników będziemy podejmować kolejne kroki - przekazał w rozmowie z tvn24.pl Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Prokurator dodał, że w związku ze sprawą zatrzymany został 48-letni mężczyzna.
- Na razie jest zbyt wcześnie, żebym mógł podać więcej szczegółów sprawy - zaznacza prokurator.
Policja na miejscu zdarzenia
Na miejsce odnalezienia ciała przyjechali policyjni technicy, którzy gromadzą materiał dowodowy.
- Do wyjaśnienia tej historii potrzebne będą wszystkie informacje, które uda nam się pozyskać ze źródeł osobowych, czyli przesłuchań świadków oraz nieosobowych, czyli wiedzy płynącej z zabezpieczonych śladów - podkreślił prokurator Jasiak.
Autorka/Autor: bż/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24