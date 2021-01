Zdjęcie pobitego dwulatka zauważyła w internecie i powiadomiła policję. Matka dziecka zatrzymana

Dwulatek w szpitalu, matka zatrzymana

Dwulatek został przewieziony do szpitala. Policjanci przesłali dokumentację do sądu rodzinnego, by ustalić dalszą opiekę nad dzieckiem. Będą też sprawdzać, czy było to jednorazowe pobicie, czy sytuacja powtarzała się już wcześniej. Matka nie została jeszcze przesłuchana.