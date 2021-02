Zderzenie siedmiu samochodów, pięć osób rannych

Pięć osób trafiło do szpitala po zderzeniu siedmiu samochodów na skrzyżowaniu w Łodzi. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca bmw z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z sześcioma autami.

Pierwsze nagranie i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 18 na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Obywatelskiej w Łodzi. - Kierujący bmw jechał Aleją Jana Pawła II w kierunku centrum. Z nieustalonych na ten moment przyczyn mężczyzna stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na część drogi przeznaczonej do jazdy w przeciwnym kierunku i tutaj doszło do zderzenia z sześcioma pojazdami - mówi asp. sztab. Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.