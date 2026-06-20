Łódź "Nie zachował ostrożności". Zderzenie nieoznakowanego radiowozu na sygnałach z busem Piotr Krysztofiak |

Zderzenie radiowozu z busem w Łodzi Źródło wideo: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

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Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 9.30 na skrzyżowaniu al. Włókniarzy z ul. Legionów w Łodzi.

- Kierujący nieoznakowanym radiowozem, jadąc ulicą Konstantynowską w kierunku ulicy Legionów, z użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego wjechał na skrzyżowanie z al. Włókniarzy przy nadawanym dla jego kierunku ruchu sygnale czerwonym. Nie zachował przy tym szczególnej ostrożności i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Citroen Jumper. Po zdarzeniu uczestnicy samodzielnie opuścili pojazdy. Zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi - informuje oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, komisarz Edyta Machnik.

Zderzenie radiowozu z busem w Łodzi Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Zderzenie radiowozu z busem w Łodzi Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Policjanci - mężczyzna i kobieta - trafili do szpitala. Kierujący samochodem marki Citroen bez obrażeń.

Policja nie informuje o konsekwencjach dla sprawcy zdarzenia.

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