Łódź. Śmierć kobiety w parku na Zdrowiu. Zbrodnia bez kary, zabójca na wolności. Prokuratura chce przesłuchać jeszcze tysiąc osób

Do tej pory prokuratorzy badający okoliczności zbrodni, do której doszło 4 grudnia 2020 roku, przesłuchali ponad 250 osób. W najbliższym czasie przesłuchanych ma zostać jeszcze tysiąc świadków. Prokuratura tłumaczy, że chce poznać wersje wszystkich ludzi, których telefony logowały się w momencie zabójstwa niedaleko parku na Zdrowiu w Łodzi. Krzysztof Bukowiecki z łódzkiej prokuratury regionalnej zapewnia, że śledczy nie działają po omacku. Informuje, że na miejscu zabójstwa został zabezpieczony materiał biologiczny, na podstawie którego przeprowadzono sekwencjonowanie kodu DNA sprawcy.

Śmierć w parku na Zdrowiu

4 grudnia 2020 roku 57-letnia kobieta mieszkająca w pobliskim domu jednorodzinnym około 18 wyszła na spacer z psem. Niecałe dwie godziny później spacerowicze zwrócili uwagę na rasowego psa, który samotnie błąkał się po parkowych ścieżkach. Zwierzę trafiło do gabinetu weterynaryjnego. Okazało się, że ma czip z zapisanym adresem i danymi właścicieli. Osoby, które znalazły psa, zapukały do drzwi domu 57-latki. Otworzył im mąż kobiety, wyraźnie zdenerwowany tym, że od pewnego czasu nie miał z nią kontaktu.

Śledztwo

Nagrania

Udostępnione filmy to fragmenty nagrań zarejestrowanych 4 grudnia wieczorem przez kamery zainstalowane w pobliżu parku na Zdrowiu. Od momentu publikacji do funkcjonariuszy odezwało się kilkanaście osób, które dzieliły się z policją podejrzeniami co do tożsamości mężczyzn. Żaden z tropów nie doprowadził jednak do przełomu, dlatego apel policji o pomoc pozostaje aktualny.