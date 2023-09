Zaginęła w 2007 roku. Po latach do śledczych zgłosił się mężczyzna, bo "dręczyły go wyrzuty sumienia"

Sprawdzili rozległy teren, znaleźli szczątki ludzkie

"Dręczyły go wyrzuty sumienia i postanowił się przyznać"

41-latek usłyszał zarzuty zabójstwa w związku ze zgwałceniem i rozbojem. Podczas przesłuchania - mężczyzna, który w 2007 roku miał 25 lat - przyznał się do winy i złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. - Jak podał, wcześniej postanowił zaatakować jakąkolwiek kobietę na tle seksualnym, a jednocześnie osiągnąć korzyść majątkową. Powstał u niego także zamiar zabójstwa. W dniu 25 lipca 2007 roku przystąpił do realizacji swojego planu. W pobliżu miejsca swojego zamieszkania zauważył przechodzącą leśną drogą kobietę i postanowił, że to właśnie ona będzie jego ofiarą. Wcześniej jej nie znał. Jeszcze tego samego dnia wykopał dół, w którym zamierzał ukryć ciało - opisuje przebieg zdarzeń prokurator. Jak dodaje, dzień później - 26 lipca 2007 roku - podejrzany wstał wcześnie rano i udał się w miejsce, gdzie poprzedniego dnia spotkał kobietę. Ukrył się w pobliskich krzakach. - Gdy pojawiła się tam zmierzająca do pracy 38-latka, gwałtownie zaatakował ją, skrępował i zaciągnął w pobliże wykopanego dołu. Tam, stosując przemoc, dopuścił się czynu o charakterze seksualnym i przeszukał jej odzież, kradnąc między innymi 30 złotych, dowód osobisty, telefon komórkowy i pałkę, którą kobieta nosiła z sobą w celach samoobrony - relacjonuje prokurator. Jak ustalili śledczy, mężczyzna "stosował drastyczną przemoc". - Następnie zakopał ciało w przygotowanym w przeddzień dole, pokrywając go warstwą zieleni - przekazuje prokurator. Podejrzany podczas przesłuchania stwierdził, że "dręczyły go wyrzuty sumienia i postanowił się przyznać." Tożsamość kobiety poznał ze skradzionego dowodu osobistego, z programów telewizyjnych oraz z rozwieszanych apeli.