W ubiegłym roku nie doczekały się potomstwa, w tym są cztery jajka. Sokoły w oku kamery

Gniazdo na kominie EC 3 w Łodzi pojawiło się w ubiegłym roku. Ale powstało zbyt późno, bo odwiedzającym je sokołom wędrownym nie udało się odchować potomstwa. W tym roku może się to zmienić, bo samica od kilkunastu dni wysiaduje zniesione jajka.

Łódź. Sokoły wędrowne na kominie EC 3. Transmisja na żywo

Perypetie sokolej rodziny można oglądać całą dobę, dzięki zainstalowanym na kominie trzem kamerom. - W ubiegłym roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” zwróciło się do nas z prośbą, czy na kominie elektrociepłowni EC 3 mogłoby zainstalować gniazdo dla sokoła wędrownego w celu ochrony gatunku i lęgu następnych pokoleń - przekazuje Sławomir Wieteska ze spółki Veolia Energia Łódź. - My się na to zgodziliśmy, zostało tam zainstalowane gniazdo i trzy kamery, które podglądają ptaki - dodaje przedstawiciel firmy.