Łódź

"Został prawie wskrzeszony". Po szpitalu nie miał gdzie wrócić

Uratowali pacjenta ze skrajnej hipotermii
Polscy lekarze są ekspertami w leczeniu hipotermii. Pan Tomasz miał szczęście w nieszczęściu
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Pan Tomasz był w stanie skrajnej hipotermii, dzięki walce lekarzy wrócił do żywych. Medycy ze Szpitala im. Kopernika w Łodzi nie tylko go wyleczyli. Poszli o krok dalej.

Pod koniec lutego opisywaliśmy historię pana Tomasza z Łodzi. Mężczyzna został odnaleziony przez ratowników w chwili, gdy jego organizm był wyziębiony do temperatury 26 stopni Celsjusza. To był już stan głębokiej hipotermii. Mózg się wyłączył, serce stanęło na 11 godzin, ale lekarze się nie poddali.

Źródło: Szpital Kopernika

Dla lekarzy ze Szpitala Kopernika w Łodzi był to jeden z najtrudniejszych przypadków w ich pracy. Po wielogodzinnej walce przy użyciu nowoczesnego sprzętu udało się przywrócić pacjenta do żywych.

Marzanna Zielińska

Najpierw walka o życie, teraz nowy początek

Pobyt na intensywnej terapii dobiegł końca, a pan Tomasz nadal potrzebował czasu, żeby dojść do pełni sił. Pacjent jest osobą w kryzysie bezdomności i nie miał dokąd wrócić. Medycy znów wyciągnęli do niego pomocną dłoń.

- Nie ma oddziałów przygotowanych dla pacjenta, który został prawie że wskrzeszony, bo przez wiele godzin był, można by powiedzieć, nieżywy. Udało nam się znaleźć zakład opiekuńczo-leczniczy, który zgodził się przyjąć pana Tomka, zapewniając mu opiekę medyczną i socjalną - przekazał dr n. med. Bogusław Sobolewski, koordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Kopernika w Łodzi.

Pan Tomasz jest w stanie rozmawiać, będzie mógł chodzić i wykonywać podstawowe czynności. Ma też bezpieczne lokum, w którym będzie mógł się zastanowić nad tym, co dalej robić.

- Dla nas najważniejsze jest to, że udało się tego chorego przeprowadzić od momentu zatrzymania krążenia i ciężkiego wychłodzenia do chwili, kiedy mogliśmy się z nim pożegnać i przekazać w bezpieczne miejsce - wskazał dr n. med. Bogusław Sobolewski.

Aleksandra Arendt-Czekała
