W lokomotywie ślizgały się koła. Na ulicy utworzył się ogromny korek

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło, 14 listopada, przy przejeździe kolejowym przy ulicy Tuszyńskiej w Łodzi. Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, opublikował nagranie jednego z mieszkańców, na którym widać stojący przed przejazdem pociąg towarowy. Na ulicy Tuszyńskiej - co widać na filmiku - utworzył się sporej długości korek. "Przejazd na Tuszyńskiej zablokowany, pociąg nie może podjechać. Mieli kołami i nie może ruszyć, a pełny jest kontenerów" - napisał profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

"Usterka urządzeń sterowania ruchem"

O zdarzenia zapytaliśmy spółkę LTG Cargo, do której należy pociąg. Jak opisał zdarzenie w rozmowie z tvn24.pl dyrektor ds. Trakcji, Paweł Żółtak, wszystko zaczęło się od usterki urządzeń sterownia ruchem na stacji Łódź-Chojny, gdzie - jak wytłumaczył nasz rozmówca - nie mogli wyświetlić właściwego semafora. - Gdyby to nastąpiło, tak jak głosi przepis, to wtedy pociąg z rozbiegu wjechałby na ten przejazd, a w tym przypadku musiał zwolnić i zatrzymać się - podał. Dodał, że wyświetlono tak zwany sygnał zastępczy, który świeci tylko przez kilkadziesiąt sekund i potem zamienia się na czerwone światło. - Ze względu na trudne warunki atmosferyczne pociąg nie zdążył w czasie nadawanie tego sygnału podjechać, maszynista musiał zwolnić, dyżurny wyświetlił mu jeszcze raz sygnał zastępczy i niestety ze względu na wzniesienie i łuk pociąg utknął przed przejazdem. W lokomotywie zaczęły się ślizgać koła w związku z padającym deszczem. Lokomotywa stanęła i musieliśmy poczekać na pomoc innej lokomotywy, która podjechała po kilkunastu minutach i udało się pojechać dalej - poinformował. - Warto zapytać PKP PLK, dlaczego przejazd nie został otwarty. Wiedzieli, że ten pociąg nie ma szans ruszyć z miejsca, widzieli to na kamerach, że pociąg stoi przed przejazdem i mogli ten przejazd otworzyć, żeby samochody przejechały. Wszystko odbywa się w uzgodnieniu radiołączności, dlaczego PKP tego nie zrobiło, trudno mi powiedzieć - podsumował.