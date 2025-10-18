Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Uszkodził dwa samochody, ranił rowerzystę. Są zarzuty po rajdzie Piotrkowską

Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Do wypadku doszło na ulicy Piotrkowskiej
Źródło: tvn24.pl
Trzy zarzuty usłyszał 27-letni mężczyzna, który w piątek pędził ulicą Piotrkowską, głównym deptakiem Łodzi. Uciekał przed strażą miejską. Mężczyzna, który w organizmie miał półtora promila alkoholu, uszkodził dwa samochody i potrącił rowerzystę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi przekazał, że 27-latek usłyszał trzy zarzuty. - Przede wszystkim mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Do tego czynu dopuścił się w zbiegu z lekceważeniem środka karnego, jakim był zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedział Jasiak.

jasiak
jasiak

Drugi zarzut dotyczy czynnego łapownictwa. - Mężczyzna po zatrzymaniu oferował interweniującym funkcjonariuszom korzyść majątkową w wysokości siedmiu tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od czynności. Kiedy usłyszał odmowę, stał się agresywny i dopuścił się do znieważenia funkcjonariuszy, z czym związany jest trzeci z zarzutów - poinformował prokurator.

W czasie przesłuchania 27-latek przyznał się do prowadzenia samochodu po alkoholu, ucieczki i spowodowania wypadku, w którym poważnych obrażeń doznał rowerzysta. Wyparł się jednak tego, że oferował komukolwiek łapówkę.

Wniosek o areszt, możliwe 23 lata w więzieniu

Śledczy zawnioskowali do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd pochyli się nad tym wnioskiem w poniedziałek.

- Mówimy o kilku przestępstwach z różnych kategorii kodeksu karnego. W takim wypadku maksymalna kara powinna się sumować. W takim scenariuszu podejrzanemu mogą grozić nawet 23 lata pozbawienia wolności - przekazał prokurator Jasiak.

Rajd Piotrkowską

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16 w ścisłym centrum miasta. Jak przekazała nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, strażnicy miejscy chcieli zatrzymać żółte daewoo po tym, jak jego kierowca naruszył przepisy. i wjechał na ulicę mimo zakazu ruchu. Siedzący za kierownicą mężczyzna zaczął uciekać wzdłuż ulicy Piotrkowskiej - i to po części, na której ruch jest ograniczony i stanowi największy w mieście deptak.

Na nagraniu z kamer, które udostępnili łódzcy urzędnicy widać, że żółte auto z dużą prędkością gnało po ulicy. Za nim jechał patrol straży miejskiej. - Na skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Zamenhofa mężczyzna wjechał na czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Audi, w którym jechała 53-letnia kobieta - poinformowała policjantka.

Ciężko ranny rowerzysta

Po uderzeniu w inne auto, kierowca daewoo kontynuował jazdę. Niedługo potem zjechał na lewą stronę jezdni, z dużą prędkością potrącił rowerzystę i uderzył w osobowego volkswagena, w którym siedziała 59-latka.

Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Źródło: Monitoring miejski

- Niestety, rowerzysta odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala - przekazała policjantka.

W niedzielę prokurator Paweł Jasiak przekazał, że życie rowerzysty nie jest zagrożone.

Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował

Wrocław

Po spowodowaniu obrażeń u rowerzysty, kierowca daewoo wysiadł z auta i próbował uciekać pieszo. Ruszyli za nim biegiem strażnicy miejscy, którzy go szybko ujęli. Pomógł im jeden z przechodzących w pobliżu świadków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz/ tam/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Monitoring miejski

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholPolicjaStraż miejskaŁódź
Czytaj także:
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
Najnowsze
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Czas i miejsce akcji. Czy dlatego "nikt nie zareagował odpowiednio szybko"?
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Te cztery słowa poruszyły Stocha. "Aż mi się ciepło zrobiło"
EUROSPORT
W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
Zuzanna Karczewska
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
WARSZAWA
imageTitle
Przemówił po paskudnej kontuzji i potwierdził najgorszy scenariusz
EUROSPORT
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Izrael odpowiada nalotami
Świat
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
WARSZAWA
imageTitle
Niedzielny konkurs skoków. Jak spisali się Polacy?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
BIZNES
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
METEO
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty
Najnowsze
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
imageTitle
18-letni polski skoczek najlepszy na zapleczu elity
EUROSPORT
Tomahawk
Tyle celów znalazłoby się w zasięgu Tomahawków. Analitycy: Rosjanie się tego obawiają
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
Polska
Z wody wynurzyły się słupy
Tajemnicze pale na rzece. Archeolog: elementy mostu, po którym przeszły wojska Kościuszki
Lublin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
BIZNES
imageTitle
Rybakina odwróciła losy finału i jest bliżej gry w Rijadzie
EUROSPORT
W wypadku zginęła 85-letnia piesza
Potrącił pieszą na nieoświetlonej drodze. Kobieta zmarła
Lublin
Kolizja w alei Prymasa Tysiąclecia
Auto na boku. Zderzenie podczas "nieprawidłowej zmiany pasa"
WARSZAWA
Wybite okno w Luwrze
"To musieli być fachowcy". Tak weszli do Luwru
Świat
pieniądze, euro
Polscy emigranci zarobkowi ślą do kraju coraz więcej pieniędzy
BIZNES
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
METEO
imageTitle
Pojedzie zobaczyć miejsce, gdzie zginęła córka
EUROSPORT
Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o rozbój
Porwanie 21-latka. Dręczyli go, ostrzelali z pistoletu na kulki
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica