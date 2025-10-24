Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

"Wymachiwał czymś, co wyglądało jak maczeta"

Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Łodzi
Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Łodzi, na filmie widać już tylko moment przekazania narzędzia
Źródło: tvn24.pl
Niebezpieczne zdarzenie w centrum Łodzi. Według świadka, młody mężczyzna miał popychać innego i wymachiwać przedmiotem przypominającym maczetę. Policjanci dostali zgłoszenie, ale na miejscu już nikogo nie zastali. Szukają samochodu, którym miał się poruszać mężczyzna.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 8.30 na ulicy Struga w Łodzi. Z naszą redakcją skontaktował się mężczyzna, który był jego świadkiem.

- Usłyszałem pisk opon i krzyki. Wyszedłem zobaczyć, co się dzieje i widziałem jak mężczyzna popycha jakiegoś młodego chłopaka i wymachuje czymś, co wyglądało jak maczeta. Potem wrócił do samochodu, a chłopak odszedł - zrelacjonował nam świadek zdarzenia, który poprosił o anonimowość. Dodał, że zdarzenie zostało zgłoszone na numer alarmowy. - Oni (napastnik i inne osoby) w tym czasie już odjechali. W budynkach jest monitoring, więc policja powinna przyjechać i go zabezpieczyć oraz przepytać świadków - zaznaczył.

Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Łodzi
Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Łodzi
Źródło: tvn24.pl

Nasz rozmówca udostępnił film, na którym nie widać już samego zdarzenia, tylko młodego mężczyznę, który przekazuje przedmiot przypominający maczetę innemu.

Policja reaguje

O zdarzenie zapytaliśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. - Mieliśmy takie zgłoszenie od kobiety, która słyszała krzyki i widziała, jak jedna z osób wkłada coś do bagażnika. Wydawało się jej, że to niebezpieczny przedmiot. Policjanci przyjechali na miejsce, ale już nikogo nie zastali. Funkcjonariusze pracujący na terenie Łodzi otrzymali informacje o pojeździe, który jest widoczny na nagraniu i jeśli będzie zauważony, wtedy będą wykonywane dalsze czynności - przekazał nam młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z czwartego komisariatu policji w Łodzi.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwościmaczeta
Czytaj także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
BIZNES
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Trzech Ukraińców skazanych w związku z podpaleniami
Polska
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
imageTitle
Lewandowski krok od powrotu. "Lekarze pod wrażeniem tempa jego regeneracji"
EUROSPORT
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
METEO
Nielegalne składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta pod lupą policji
Składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta
Poznań
Sąd Najwyższy orzekł w sprawie egzekucji
Egzekucja z użyciem gazu w USA. "Dotychczas najgorsza"
Świat
USA zaatakowały kolejną łódź na Morzu Karaibskim
"Wyśledzimy, wytropimy, zabijemy". Uderzyli dzięsiąty raz
Świat
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
WARSZAWA
shutterstock_1707947203
"Ta wizja się załamała. Do gry wszedł wielki kapitał"
BIZNES
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
METEO
A new survey of M/S Estonia on board VOS Sweet in the Baltic Sea on June 09, 2022. Using a ROV (remotely operated vehicle), a photogrammetric survey is being carried out.
Media: Rosjanie szpiegują z wraku promu "Estonia"
Świat
Szczepienie grypa covid strzykawka
Najmniej w Europie. Dlaczego polscy seniorzy nie szczepią się na grypę?
Zdrowie
Kiriłł Dmitriew
Doradca Putina w Waszyngtonie. Ma "kontynuować dyskusję"
Świat
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
BIZNES
imageTitle
Zawodnik Industrii trafił do siódemki kolejki Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł 25-letni kolarz. "Walczył do samego końca"
EUROSPORT
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
WARSZAWA
Ukrywali się w mieszkaniu w centrum Lublina. Obaj byli poszukiwani listami gończymi
Dwaj poszukiwani w jednym mieszkaniu
Lublin
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
BIZNES
Niebezpieczne wyprzedanie na przejściu dla pieszych
Przyznał, że "źle zrobił", mandatu nie przyjął
Lubuskie
Mężczyzna łapał chronione ptaki
W lesie zastawiał pułapki, nielegalnie hodował chronione ptaki
Opole
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Radomiem
WARSZAWA
Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami(zdjęcie ilustracyjne)
Były kierownik schroniska dla zwierząt skazany za znęcanie się nad nimi
Trójmiasto
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński straszy Zachodem. "Fetysz PiS-u jest zaskakujący"
Polska
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
BIZNES
36 min
pc
20 lat temu była zupełnie inną osobą. Dzisiaj świat uważnie jej słucha
I co teraz?
imageTitle
Sponsor w nazwie siedziby PKOl. "Zapłacił i zawłaszczył przekaz olimpijski"
EUROSPORT
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica