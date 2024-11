Jak opowiada Miłosz Wika, rzecznik ZWiK w Łodzi, spośród występujących w naszych wodach ryb, okonie są wyjątkowo wrażliwe na zmiany jakości wody. - Ich naturalną reakcją jest ucieczka od źródła zanieczyszczeń - podpływają wówczas pod powierzchnię wody, zbijają się w grupy, przechylają na bok, słabną. W przypadku takich nietypowych zachowań, pracownicy ZWiK Łódź, mają obowiązek odcięcia wypływu wody do miejskiej sieci i pobrania próbek do badań laboratoryjnych - opowiada Wika.

Rybia elita

Już w starożytności testowano jakość wody przy użyciu ryb. - Pojedyncze sztuki wpuszczano do miejskich zbiorników na wodę, czyli podziemnych cystern. W średniowieczu, podczas oblężeń zamków i miast, wpuszczano też ryby do rezerwuarów wody. Jeśli padały, był to znak, że woda nie nadawała się do spożycia przez ludzi i zwierzęta - mówi Miłosz Wika.