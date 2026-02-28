Logo strona główna
Łódź

Nowa linia tramwajowa połączy dwa osiedla z centrum miasta

W Łodzi powstanie nowa linia tramwajowa
Łódź
Źródło: Google Maps
Na początku marca rozpoczną się w Łodzi prace związane z przebudową ulicy Broniewskiego. Najważniejszą częścią inwestycji za blisko 170 milionów złotych będzie nowa linia tramwajowa, która ma zapewnić mieszkańcom dwóch osiedli - Chojny i Dąbrowa - bezpośredni dojazd do centrum miasta.

To - jak zapowiedział magistrat - największa tramwajowa inwestycja w tym roku. Nowa linia tramwajowa powstanie wzdłuż ulicy Broniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rzgowską do alei Śmigłego-Rydza, gdzie połączy się z istniejącym już torowiskiem. W przyszłości tramwaj będzie kursował wzdłuż obecnej linii autobusowej 70, która jest jedną z najbardziej zatłoczonych w mieście. - Powstanie nowej linii tramwajowej zapewni około 30 tysiącom Łodzian, którzy mieszkają na trasie krótsze i wygodne połączenie między osiedlami Chojny i Dąbrowa oraz bezpośredni dojazd do centrum, bez stania w korkach. Na linii będą jeździć nowe niskopodłogowe tramwaje. Ponadto pojawią się wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, co ułatwi przesiadki - wyjaśnił Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Torowisko w ulicy Broniewskiego będzie miało przeważnie postać pasa autobusowo-tramwajowego ze wspólnymi przystankami. W ramach inwestycji, którą w ciągu dwóch lat ma zrealizować firma Strabag, powstaną też nowe chodniki oraz droga rowerowa, która połączy istniejące odcinki na Rzgowskiej i Śmigłego-Rydza. Natomiast dla kierowców pozostaną dwa pasy ruchu, zamiast obecnie trzech.

W Łodzi powstanie nowa linia tramwajowa
W Łodzi powstanie nowa linia tramwajowa
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Będą utrudnienia w ruchu

W związku z planowanymi pracami, od niedzieli 1 marca będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu na ulicy Broniewskiego od Śmigłego-Rydza do Rzgowskiej. Przebudowa realizowana będzie "pod ruchem". - Najpierw zajęta będzie północna jezdnia Broniewskiego, czyli w stronę Rzgowskiej. Tu drogowcy wykonają podziemne instalacje, nową jezdnię i torowisko. W tym czasie ruch w obu kierunkach będzie odbywać się drugą nitką. Przejazd na nią zlokalizowany będzie za przejściem dla pieszych przy Podgórnej, a powrót przed ulicą Rzgowską, gdzie będą dostępne już wszystkie pasy ruchu - wyjaśnił Andrzejewski. Zamknięta będzie też większa część ronda Insurekcji Kościuszkowskiej od strony centrum miasta. Z ruchu wyłączony będzie przejazd w stronę ulicy Dąbrowskiego. Zmieni się za to możliwość przejazdu ulicą Rzgowską przy Kościele pw. Przemienienia Pańskiego (znanym w Łodzi jako biały kościół). Jadąc od osiedla Chojny, będzie można pojechać tu również prosto do placu Niepodległości. Po to, by ułatwić przejazd w stronę Chojen, wykonana została zawrotka przy rondzie Broniewskiego. Dzięki niej, jadąc ze Śmigłego-Rydza, można będzie przejechać w ulicę Niższą, aby dojechać do Śląskiej i dalej na Chojny - dodał Andrzejewski.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Łodzi

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieKomunikacja MiejskaKomunikacjaZarząd Dróg i Transportu w ŁodziTramwaj
