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Łódź

Najdroższy piłkarz ekstraklasy odchodzi. Zagra o Ligę Mistrzów

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Osman Bukari został wypożyczony z Widzewa Łódź
Kibice Widzewa Łódź
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: RTS Widzew Łódź
Najdroższy piłkarz w historii polskiej ekstraklasy nie zagra dla czterokrotnego mistrza Polski. Widzew Łódź wypożyczył Osmana Bukariego do Crvenej Zvezdy Belgrad, z którą pomocnik z Ghany powalczy o Ligę Mistrzów. Łodzianie za piłkarza zapłacili pięć i pół miliona euro.

O wypożyczeniu z opcją wykupu Osmana Bukariego w czwartek wieczorem w komunikacie poinformował Widzew Łódź. "Osman Bukari trafił do Widzewa Łódź pod koniec 2025 roku. W rundzie wiosennej rozegrał w czerwono-biało-czerwonych barwach jednak tylko osiem meczów w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W najbliższym sezonie piłkarz będzie miał okazję odbudować formę w miejscu, gdzie radził sobie świetnie - aktualnym Mistrzu Serbii, który walczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Umowa wypożyczenia zawiera opcję wykupu" - przekazał łódzki klub.

Najdroższy piłkarz ekstraklasy

Osman Bukari trafił do Widzewa Łódź z amerykańskiego Austin za pięć i pół miliona euro, co jest rekordem w PKO Ekstraklasie. Zimą liczono, że Ghańczyk zostanie gwiazdą polskiej ligi, ale tak się nie stało. W ośmiu meczach nie strzelił ani jednego gola. Oprócz Bukariego zimą do łódzkiego zespołu przyszli Emil Kornvig, Lukas Lerager, Carlos Isaac i reprezentanci Polski - Przemysław Wiśniewski i Bartłomiej Drągowski. W nowym sezonie Widzew wzmocnił też Karol Świderski. W ubiegłym sezonie PKO Ekstraklasy Widzew zajął 14 miejsce, do końca broniąc się przed spadkiem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieWidzew ŁódźPKO EkstraklasaPiłka nożnaOsman Bukari
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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