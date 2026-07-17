Łódź Najdroższy piłkarz ekstraklasy odchodzi. Zagra o Ligę Mistrzów Piotr Krysztofiak |

Kibice Widzewa Łódź Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: RTS Widzew Łódź

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O wypożyczeniu z opcją wykupu Osmana Bukariego w czwartek wieczorem w komunikacie poinformował Widzew Łódź. "Osman Bukari trafił do Widzewa Łódź pod koniec 2025 roku. W rundzie wiosennej rozegrał w czerwono-biało-czerwonych barwach jednak tylko osiem meczów w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W najbliższym sezonie piłkarz będzie miał okazję odbudować formę w miejscu, gdzie radził sobie świetnie - aktualnym Mistrzu Serbii, który walczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Umowa wypożyczenia zawiera opcję wykupu" - przekazał łódzki klub.

Najdroższy piłkarz ekstraklasy

Osman Bukari trafił do Widzewa Łódź z amerykańskiego Austin za pięć i pół miliona euro, co jest rekordem w PKO Ekstraklasie. Zimą liczono, że Ghańczyk zostanie gwiazdą polskiej ligi, ale tak się nie stało. W ośmiu meczach nie strzelił ani jednego gola. Oprócz Bukariego zimą do łódzkiego zespołu przyszli Emil Kornvig, Lukas Lerager, Carlos Isaac i reprezentanci Polski - Przemysław Wiśniewski i Bartłomiej Drągowski. W nowym sezonie Widzew wzmocnił też Karol Świderski. W ubiegłym sezonie PKO Ekstraklasy Widzew zajął 14 miejsce, do końca broniąc się przed spadkiem.