Motocykliści ze wsparciem dla protestów. "W stu procentach jesteśmy za kobietami"

"W stu procentach jestem za kobietami"

Wśród tłumu motocyklistów byli głównie mężczyźni. Dlaczego zdecydowali się na to, by w sobotni poranek wyjechać na ulice Łodzi? Jak mówili zgodnie to nie tylko sprawa kobiet, a oni są po to, by wyrazić poparcie dla swoich matek, sióstr, żon, córek i partnerek. - W stu procentach jestem za kobietami. Jak najbardziej zgadzam się z tym o co one walczą - mówił jeden z motocyklistów. A drugi dodawał: - Mam jedną córkę i dlaczego ona ma nie decydować, dlaczego ma się chować i ma się bać? Wśród motocyklistów były też przedstawicielki płci pięknej. - Dramat, dramat. Nie pozwolimy na to, musimy się bronić - mówiła kobieta, która przyznała, że choć sprawa aborcji jej już nie dotyczy, to dotyczy jej córek i syna.