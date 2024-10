Kot wpadł w kłusowniczą pułapkę. Była ustawiona na prywatnej posesji

Trzymiesięczny kotek wpadł w urządzenie kłusownicze na jednej z posesji w Łodzi. Zwierzę miało dużo szczęścia, bo jak informuje straż miejska, ucierpiała tylko jego łapka. - Sytuacja bardzo zaskakująca, tym bardziej, że to urządzenie było ewidentnie rozstawione i czekało, aż jakieś zwierzę się w nie złapie - informuje rzeczniczka łódzkich strażników. Sprawę wyjaśnia policja. - To jest średniowiecze - komentuje łowczy okręgowy z Łodzi.

Do zdarzenia doszło 2 października przy ulicy Kijanki w Łodzi. Do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która zauważyła na działce sąsiadującej z jej posesją małego kotka uwięzionego w metalowej pułapce. Na miejsce wysłano Animal Patrol.

Kotek złapał się w urządzenie kłusownicze

- Kiedy na miejsce dotarły funkcjonariuszki Animal Patrolu, zauważyły kociaka uwięzionego w urządzeniu kłusowniczym - czyli w tak zwanym żelazku - opisuje Joanna Prasnowska, rzeczniczka łódzkiej straży miejskiej. - Trzymiesięczny kotek został uwolniony i przewieziony do schroniska dla zwierząt w Łodzi. Jak się okazało, miał wiele szczęścia, ucierpiała tylko jego łapka - dodaje strażniczka. Joanna Prasnowska przyznaje, że to niecodzienna sytuacja, żeby zostawiać na posesji takie urządzenie. - Sytuacja bardzo zaskakująca, tym bardziej, że to urządzenie było ewidentnie rozstawione i czekało, aż jakieś zwierzę się w nie złapie. Dalsze czynności w tej sprawie przejęła policja - podsumowuje rzeczniczka łódzkich strażników miejskich.