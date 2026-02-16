Dwa ciała w tej samej kamienicy. Są wyniki sekcji zwłok

Dwie ofiary mrozu w tej samej kamienicy w Łodzi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do śmierci kobiety i mężczyzny doszło na początku lutego, kiedy w Polsce panowały siarczyste mrozy. Ich ciała służby odnalazły w mieszkaniach w tej samej kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi.

Śmierć z powodu wychłodzenia

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że znane są już wyniki sekcji zwłok kobiety i mężczyzny.

- Sekcja wykluczyła, że do śmierci kobiety i mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Dodatkowo sekcja potwierdziła przyczynę zgonu ustaloną już na miejscu przez biegłą - czyli wychłodzenie. Niemniej jednak odbędą się jeszcze badania toksykologiczne - przekazał prokurator Paweł Jasiak.

Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi Źródło: Miłosz Macierzyński TVN24

Na miejscu pracują policjanci i prokurator Źródło: Piotr Borowski TVN24

Kolejne dwie ofiary w innej kamienicy

Dzień później w innej kamienicy - tym razem przy ulicy Kaliskiej, służby odnalazły ciała kobiety i mężczyzny.

- Mieszkanie było zamknięte, dlatego na miejsce wezwano straż pożarną, która siłowo weszła do środka. W środku znaleziono ciała 74-letniego mężczyzny i 64-letniej kobiety - informowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Lekarz, który przyjechał na miejsce, wstępnie stwierdził, że prawdopodobną przyczyną śmierci było wychłodzenie.