Ciało kobiety znaleziono w piwnicy. Pokazali rekonstrukcję wyglądu twarzy

Zwłoki kobiety znaleziono 29 października 2024 roku w kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Ciało znajdowało się w stanie znacznego rozkładu. Niemożliwe było określenie dokładnego czasu zgonu. W trakcie śledztwa podjęto wiele prób ustalenia tożsamości kobiety, jednak nie przyniosły one rezultatu.

"Prokurator z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty zdecydował się na wykonanie opinii biegłego antropologa, który na podstawie czaszki zmarłej dokonał rekonstrukcji jej wyglądu za życia. Do przeprowadzenia ekspertyzy wykorzystano skaner 3D oraz silnik graficzny 'Unreal Engine 5' z dodatkiem 'MetaHuman'" - informuje Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokuratura zwraca się o zgłaszanie wszystkich osób, które rozpoznają kobietę.

Prokuratura publikuje rekonstrukcję wyglądu kobiety znalezionej w piwnicy łódzkiej kamienicy Źródło: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Kim była kobieta odnaleziona w piwnicy w Łodzi?

Według ustaleń śledczych, kobieta miała ok. 40 lat, ok. 158 cm wzrostu, włosy koloru ciemnego, prawdopodobnie farbowane, możliwie, iż naturalnie siwiejące lub jasne. Szacunkowy czas zgonu określono na kilka miesięcy przed znalezieniem zwłok.

Śledztwo prowadzone jest w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty.

