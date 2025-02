Wybuchy gazu w dwóch domach przy jednej ulicy

W dwóch budynkach przy ul. Brzezińskiej w Łodzi w nocy z środy na czwartek doszło do wybuchów gazu. Nikt nie został ranny, ewakuowano łącznie blisko 100 osób. Służby informują, że do zdarzenia doszło w wyniku awarii gazociągu - gaz przedostał się przez kanalizację do kilkunastu domów. Dostawy gazu do około 800 odbiorców zostały wstrzymane.

Około godziny 2 w nocy z środy na czwartek w dwóch domach przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi doszło do wybuchów gazu. Jak poinformował TVN24 dyżurny miejskiej straży pożarnej, nikt nie został ranny, a eksplozje nie naruszyły konstrukcji budynków.

Łódź. Wybuch gazu, ewakuacja mieszkańców

Służby ewakuowały z domów jednorodzinnych przy ulicach Brzezińskiej, Taterniczej i Junackiej około 90 osób, z czego 20 to dzieci. Na miejsce podstawiono dwa autobusy, w których mieszkańcy mogli schronić się przed zimnem.

Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak poinformował TVN24, że do wybuchów doszło na skutek uszkodzenia gazociągu. Rura pochodziła z lat 80.

- Doszło do wycieku gazu z rury, który przedostał się do kanalizacji, a następnie do kilkunastu okolicznych domów, w których wyczuwalny był zapach gazu. W dwóch budynkach, w których doszło do wybuchu, gaz wydostał się w pomieszczeniach, w których akurat znajdowały się kotłownie - wyjaśnił Pawlak.

Służby wyłączyły w rejonie miejsca zdarzenia prąd, by zmniejszyć prawdopodobieństwo ewentualnego zapalenia się gazu. - Wyciek gazu został zabezpieczony. Na miejscu działa pogotowie gazowe, które wyłączyło uszkodzony odcinek z użytku, pracuje nad powstałą awarią - przekazał oficer prasowy.

Oświadczenie PSG. Przerwa dostawie gazu, usuwanie awarii

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała w oświadczeniu, że jej pracownicy otrzymali zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu gazu w jednym z domów przy ulicy Brzezińskiej. "Na miejsce natychmiast skierowano ekipę Pogotowia Gazowego. Około godz. 2:20 brygada poinformowała o wybuchu gazu" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z procedurami powołano wewnętrzną komisję do zbadania przyczyn zdarzenia. Spółka współpracuje z innymi zaangażowanymi służbami, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności wybuchu" - zapewnili przedstawiciele PSG.

Jak wynika z oświadczenia, w wyniku zdarzenia dostawy gazu zostały wstrzymane do około 800 odbiorców. To domy przy ul. Brzezińskiej - nr nieparzyste od 39B do 101 - a także Prezydenta, Spartakusa, Bacowa, Morskie Oko, Janosika od nr 112 do 164, Zbójnicka od nr 31 do 33, Szczawnicka, Czesława Miłosza, Taternicza, Wąwozowa, Połoniny, Zbigniewa Herberta, Chałbińskiego, Krasińskiego, Raszyńska, Kerna, Strążyńska.

Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy PSG, przekazał TVN24, że do większości odbiorców gaz zostanie przywrócony jeszcze w czwartek. Wyjątkiem będą adresy na ul. Brzezińskiej między numerem 45 a 59, gdzie gaz zostanie przywrócony w piątek. Dotyczy to 8 odbiorców.

Autorka/Autor:bp /jas

Źródło: TVN24