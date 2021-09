Sfałszował wynik testu na COVID-19, bo chciał wsiąść do samolotu. Brytyjczyk w tarapatach

Brytyjczyk do Polski przyleciał w piątek. Okazał wtedy dokumenty zaświadczające, że jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Dzięki temu był zwolniony z przymusowej kwarantanny. Żeby jednak mógł wrócić na Wyspy, musiał wykonać test co najmniej 72 godziny przed wylotem.

39-letni obcokrajowiec test wykonał, ale wykazał on zakażenie. Mężczyzna nie zamierzał jednak zostawać w Polsce, dlatego - jak mówi rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Dagmara Bielec-Janas - posunął się do fałszerstwa:

Świadome narażenie innych

Fortel Brytyjczyka na nic się zdał. Funkcjonariusze Straży Granicznej zwrócili uwagę, że mężczyzna figuruje w systemie jako osoba podlegająca do końca tygodnia izolacji domowej. W związku z tym, że mając wiedzę o pozytywnym wyniku testu, próbował podstępem dostać się do samolotu, 39-latka czekają poważne konsekwencje:

Usłyszał zarzuty sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia się choroby zakaźnej oraz sfałszowania dokumentu. Polski Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Mężczyzna jest też podejrzany o fałszerstwo.

Sąd: najpierw pobyt w ośrodku dla cudzoziemców, później powtórny test i wydalenie z Polski

Ponadto wobec obywatela Wielkiej Brytanii wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu oraz skierowano wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.