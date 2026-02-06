Zalana pracownia w Centrum Zdrowia Matki Polki. Zniszczeniu uległ sprzęt o wartości 15 milionów zł

czmp

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do awarii doszło w środę w szpitalu ginekologiczno-położniczym w budynku A. Jak przekazał Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala na razie nie ma jeszcze informacji o przyczynie awarii. Wstępna ocena techników wskazuje jednak na to, że sprzęt w postaci rezonansu magnetycznego i tomografu, wraz z urządzeniami wspomagającymi, uległ całkowitemu zniszczeniu.

Według przekazanych przez szpital informacji, jeśli sprzętu nie da się uratować, straty sięgną nawet 15 mln zł. Problemem jest też utracenie zdolności operacyjnej pracowni diagnostycznej.

Straty pokryje ubezpieczenie?

Placówka posiada drugi rezonans magnetyczny w budynku B. Według Wojtczaka nie rozwiązuje to jednak problemu, bo chociaż szpitale należą do jednego instytutu, to dzieli je dystans.

W CZMP powstał nieoficjalny sztab kryzysowy. Rozważane jest m.in. wynajęcie mobilnego rezonansu magnetycznego. Decyzja jednak nie została na razie podjęta. Badania w pracowni są wstrzymane, jednak przedstawiciel szpitala zapewnia, że sytuacja nie zaburzyła funkcjonowania szpitala.

O sprawie zostało poinformowane Ministerstwo Zdrowia. Szpital liczy na to, że straty zostaną pokryte całkowicie z ubezpieczenia

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowanie Anna Winiarska /tok