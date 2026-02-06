Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zalana pracownia w Centrum Zdrowia Matki Polki. Zniszczeniu uległ sprzęt o wartości 15 milionów zł

Instytut Zdrowia Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
czmp
W Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi doszło do awarii, wskutek której zalana została pracownia rezonansu magnetycznego i tomografu. Sprzęt wart 15 milionów zł najprawdopodobniej uległ całkowitemu zniszczeniu.

Do awarii doszło w środę w szpitalu ginekologiczno-położniczym w budynku A. Jak przekazał Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala na razie nie ma jeszcze informacji o przyczynie awarii. Wstępna ocena techników wskazuje jednak na to, że sprzęt w postaci rezonansu magnetycznego i tomografu, wraz z urządzeniami wspomagającymi, uległ całkowitemu zniszczeniu.

Według przekazanych przez szpital informacji, jeśli sprzętu nie da się uratować, straty sięgną nawet 15 mln zł. Problemem jest też utracenie zdolności operacyjnej pracowni diagnostycznej.

Straty pokryje ubezpieczenie?

Placówka posiada drugi rezonans magnetyczny w budynku B. Według Wojtczaka nie rozwiązuje to jednak problemu, bo chociaż szpitale należą do jednego instytutu, to dzieli je dystans.

W CZMP powstał nieoficjalny sztab kryzysowy. Rozważane jest m.in. wynajęcie mobilnego rezonansu magnetycznego. Decyzja jednak nie została na razie podjęta. Badania w pracowni są wstrzymane, jednak przedstawiciel szpitala zapewnia, że sytuacja nie zaburzyła funkcjonowania szpitala.

O sprawie zostało poinformowane Ministerstwo Zdrowia. Szpital liczy na to, że straty zostaną pokryte całkowicie z ubezpieczenia

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowanie Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt wsiadł za kierownicę po pijanemu. Nie ma zgody na warunkowe umorzenie postępowania
Lublin
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina, curling
Quiz olimpijski nie tylko dla fanów sportu
Adam Michejda, Ewa Żebrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Nie pojawiła się w kościele o zwykłej porze. Poszukiwania matki popularnej prezenterki
Świat
Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy
Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy
Zuzanna Karczewska
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
WARSZAWA
Xi Jinping
Czystka w sektorze. Kampania Xi Jinpinga
BIZNES
Zima, śnieg
Silny mróz wróci. Jak zimno będzie
METEO
Samolot linii SAS. Zdjęcie ilustracyjne
Zamiast na pasie zaczął start na drodze kołowania
Świat
shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
Na szczęście nikt z mieszkańców nie ucierpiał w zdarzeniu
Eksplozja w bloku. Zarzuty dla mieszkańca
Lubuskie
imageTitle
Gra va banque Lindsey Vonn. Pokonała olimpijską trasę
EUROSPORT
Zabezpieczyli u handlarzy ponad 13 kilogramów różnego rodzaju narkotyków (14.03.2025)
Zlikwidowali sklep z narkotykami, zatrzymali lekarza, który wystawiał "lewe" recepty
Białystok
Księżna Mette-Marit na kolacji z okazji 25. rocznicy otwarcia ambasad państw nordyckich w Berlinie (21.10.2024)
Księżna przeprasza. Chodzi o jej relacje z Epsteinem
Świat
Nawrocki
Co, jeśli prezydent nie podpisze? Minister ma "plan awaryjny"
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "opuścił dzisiaj szpital"
Polska
kobieta kajdanki shutterstock_1472120351
18-latek oskarżony o przygotowywanie zamachu
Rzeszów
Zatrzymali go w Warszawie
Przyszedł do starszej kobiety po 800 tysięcy złotych, dała mu pocięte gazety
Lublin
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
WARSZAWA
imageTitle
Kryzys formy legendy snookera. Opuści kolejny turniej
EUROSPORT
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Mamy ślady". Żurek o Epsteinie i "werbunku" w Polsce
Polska
imageTitle
Ponad milion złotych i nie tylko. Tak nagrodzą polskiego mistrza
EUROSPORT
shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół
BIZNES
Rozbił szybę w wiacie przystankowej
Rozbił szybę w wiacie przystanku. Wpadł, gdy wrócił zrobić zdjęcie
Trójmiasto
Policja zatrzymała kierowcę, który popełnił serię poważnych wykroczeń
Za tę jazdę dostał 65 punktów karnych. Spieszył się do pracy. Nagranie
Wrocław
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś prześwietli finanse krakowskiej kurii
Kraków
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Komunikat żandarmerii
Łódź
Karol Nawrocki
"Gruszki na wierzbie" czy wina "zamrażarki"?
Polska
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
WARSZAWA
"Taka zapłata" dla francuskiego nauczyciela? Co tu nie pasuje
"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?
Gabriela Sieczkowska
Mężczyźnie grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności
Udawał lekarza, okradał pacjentów i personel szpitala
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica