Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do funkcjonariuszy z widzewskiego komisariatu zadzwonił świadek i poinformował, że na przystanku autobusowym przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi kręci się mężczyzna, który obnaża się na oczach małoletnich dziewczynek. Dzieci miały iść do pobliskiej szkoły. Na miejsce wysłano patrol, który zaczął jego poszukiwania. Dzięki dokładnemu rysopisowi udało się szybko zatrzymać 33-latka.

Aspirant Kamila Sowińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazała, że według ustaleń śledczych mężczyzna miał kilka dni wcześniej obnażać się na oczach studentów. Gdy została mu zwrócona uwaga, zaczął im grozić.

- Zatrzymanemu przedstawione zostały zarzuty prezentowania małoletnim poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego oraz gróźb, za co grozi kara do trzech lat więzienia - dodała.

Sprawą prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew. Decyzją sądu 33-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.